“Gianpi” Tarantini è tornato con le feste | contagiati al suo matrimonio

(Di venerdì 12 febbraio 2021)ero, si è sposato l’uomo condannato per le donne portate nella villa di Berlusconi:in zona arancione Getty ImagesGianpaoloviene ricordato per lein casa Berlusconi in Costa Smeralda e a Villa Grazioli a Roma e il suonon poteva non essere una bacchetto che avrebbe fatto parlare, purtroppo con conseguenze serie. L’uomo che secondo i magistrati tra il 2008 e il 2009 ha portato tante belle donne a casa dell’allora premier Berlusconi si è sposato qualche giorno fa a Roma. Non molti invitati in unin zona arancione ma quanti ne sono bastati per creare contati. Venti persone circa presenti di cui quattro provenienti da Bari e a quanto pare gli invitati pugliesi tutti ...

Le notizie divulgate nel 2011 recano anche un altro nome, quello di. noto a tutti come l' ... Poi la domanda del direttore de Il Fatto Quotidiano: 'Ma come si spiega chesostenesse che ...La storia è di qualche giorno fa e comincia con l'invito per le nozze: da tempo- condannato in appello a 2 anni e dieci mesi per sfruttamento della prostituzione, accusato di aver portato ...Gianpiero Tarantini, si è sposato l'uomo condannato per le donne portate nella villa di Berlusconi: matrimonio in zona arancione ...FOCOLAIO DI COVID AL MATRIMONIO DI TRANTINI L'imprenditore famoso per i festini nelle case di Berlusconi si è risposato ma diversi invitati sono risultati positivi al virus dopo la cerimonia ...