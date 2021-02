Friuli Venezia Giulia, al via il piano vaccini per docenti e ATA (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un'età compresa tra i 18 e i 54 anni compiuti. Nessuna patologia tra quelle puntualmente indicate dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore della Sanità e dall'Agenzia del Farmaco. Il proprio consenso informato che certifichi la volontà di sottoporsi all'iniezione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un'età compresa tra i 18 e i 54 anni compiuti. Nessuna patologia tra quelle puntualmente indicate dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore della Sanità e dall'Agenzia del Farmaco. Il proprio consenso informato che certifichi la volontà di sottoporsi all'iniezione. L'articolo .

you_trend : Dei 25 membri del nuovo Governo #Draghi, 9 sono nati in Lombardia, 4 in Veneto e 2 in Lazio, Emilia-Romagna, Campan… - MediasetTgcom24 : Foibe, oggi si celebra il Giorno del Ricordo #foibe - lluanall4 : Il Friuli Venezia Giulia come i cagnetti ?? #pennacchi #propagandalive - emmecola : @chiara_sabelli Non è 3-4 febbraio? Oggi il Friuli Venezia Giulia ne ha caricate 43, relative a campioni raccolti p… - giulia_eu_ec : RT @giulia_eu_ec: @Mipaaf_ @SPatuanelli An engineer from Trieste, Friuli-Venezia-Giulia #fvg ...the new #AGRIFISH Italian Minister in Ro… -