Fleetwood Mac: un album live in arrivo (Di venerdì 12 febbraio 2021) C’è un album, registrato dai Fleetwood Mac, che riassume tutta la grandezza di questa band. Si chiama Fleetwood Mac live e comparve sugli scaffali dei negozi di musica nel 1980. Tra poco arriverà due nuove versioni di quello stesso album, ed una di queste sarà a tiratura limitata. Chi sono i Fleetwood Mac? I Fleetwood Mac sono un gruppo rock anglo-statunitense. Hanno goduto, e continuano a godere, di grande fama tra gli appassionati. Con 100 milioni di album venduti, ed un posto sulle mura della Rock & Roll Hall of Fame, sono tra gli dei rock. La forza dei Fleetwood risiede nella loro ecletticità. I primi lavori strizzano l’occhio al blues rock e quelli successivi tendono al rock pop. La ragione è da ricercare nel cambio di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) C’è un, registrato daiMac, che riassume tutta la grandezza di questa band. Si chiamaMace comparve sugli scaffali dei negozi di musica nel 1980. Tra poco arriverà due nuove versioni di quello stesso, ed una di queste sarà a tiratura limitata. Chi sono iMac? IMac sono un gruppo rock anglo-statunitense. Hanno goduto, e continuano a godere, di grande fama tra gli appassionati. Con 100 milioni divenduti, ed un posto sulle mura della Rock & Roll Hall of Fame, sono tra gli dei rock. La forza deirisiede nella loro ecletticità. I primi lavori strizzano l’occhio al blues rock e quelli successivi tendono al rock pop. La ragione è da ricercare nel cambio di ...

10 feb 2021 - Il prossimo aprile tornerà nei negozi 'Fleetwood Mac Live'. Ecco una versione dal vivo di 'The Chain' mai pubblicata prima.

