Draghi prepara squadra e programma. Nelle prossime ore salirà al Quirinale. Dalle 17 SPECIALE TGLA7

sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #12febbraio: la #Ue vede la ripresa ma l'Italia è in ritardo second… - Agenzia_Ansa : Tempo reale - #Draghi prepara la squadra, attesa dei partiti. Anche il timing nelle mani del premier incaricato.… - Avvenire_Nei : Governo. Draghi prepara programma e squadra, entro domenica al Quirinale - Bliss15083119 : RT @PoliticaPerJedi: Situazione: il cdx lascia la Meloni fuori dalla maggioranza per tenersi a disposizione una voce di dissenso da Draghi… - paolamleone : RT @PoliticaPerJedi: Situazione: il cdx lascia la Meloni fuori dalla maggioranza per tenersi a disposizione una voce di dissenso da Draghi… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi prepara

Incassato l'appoggio del M5s, il premier incaricato potrebbe salire al Colle nelle prossime ore e sciogliere la riserva. Il giuramento domani o al massimo domenica. Segui DIRETTA ...si inserisce dunque in un solco, ma non ne conosciamo ancora la direzione. Tutti e sessanta ... qualunque discorso sulla scuola non va da nessuna parte se non sicon la scuola. Tra i ...Il presidente Mario Draghi è atteso oggi al Quirinale per presentare la lista dei ministri: forse domani il giuramento e martedì la fiducia ...Dopo aver fatto cadere il Governo Conte e aver preparato il campo a Mario Draghi, Matteo Renzi dice di volersi prendere un po’ di tempo per se stesso e stare nelle retrovie. In questa vicenda ho subìt ...