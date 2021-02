Crisi di governo, ultime news. Dopo il Sì di M5S e Pd, Draghi è pronto a salire al Colle (Di venerdì 12 febbraio 2021) governo Draghi, le ultime notizie di oggi governo news – Dopo aver incassato il voto favorevole degli iscritti alla piattaforma Rousseau, indetto dal M5S, e il voto unanime della direzione Pd sulla fiducia al governo, il presidente incaricato Mario Draghi potrebbe salire già oggi, venerdì 12 febbraio 2021, al Quirinale per sciogliere la riserva dinanzi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e annunciare la squadra che comporrà il nuovo esecutivo. Di seguito, tutte le news sul governo Draghi in diretta. governo Draghi, news in diretta Ore 7,00 – Zingaretti: Unità contro chi vuole destabilizzare il Pd” – “Occorre mantenere ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021), lenotizie di oggiaver incassato il voto favorevole degli iscritti alla piattaforma Rousseau, indetto dal M5S, e il voto unanime della direzione Pd sulla fiducia al, il presidente incaricato Mariopotrebbegià oggi, venerdì 12 febbraio 2021, al Quirinale per sciogliere la riserva dinanzi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e annunciare la squadra che comporrà il nuovo esecutivo. Di seguito, tutte lesulin diretta.in diretta Ore 7,00 – Zingaretti: Unità contro chi vuole destabilizzare il Pd” – “Occorre mantenere ...

