Covid: Liguria, Toscana, Abruzzo e provincia di Trento in zona arancione (Di venerdì 12 febbraio 2021) Toscana, provincia di Trento, Abruzzo e Liguria passano in arancione, la Sicilia in giallo. Queste le novità introdotte dopo l'analisi dei dati epidemiologici del monitoraggio settimanale. L'Rt medio nazionale torna a salire dopo settimane di discesa. Nell'ultima settimana si è registrata una media di 0,95, a un passo dall'1, la soglia ritenuta critica dagli esperti. La scorsa settimana l'Rt medio nazionale è stato 0,84, così come in quella precedente. La risalita preoccupa e porta ad una ridefinizione della colorazione del paese, al momento ancora in prevalenza gialla. Sono infatti 15 le Regioni in giallo, a cui si aggiunge la Sicilia. In leggera salita anche l'Rt del Lazio, che sfiora l'1. Di seguito gli Rt delle varie Regioni Abruzzo 1,22 (1,16-1,28) Basilicata 1,2 ...

