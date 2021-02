CorSport: Gattuso sommerge Lozano di urla perché ha capito che ne ha bisogno sempre (Di venerdì 12 febbraio 2021) Contro la Juventus saranno sei i calciatori su cui Gattuso non potrà fare affidamento, tra infortuni e Covid. Non ci saranno Koulibaly, Ghoulam, Manolas, Hysaj e Demme, ma nemmeno Fabian è in condizione. Zielisnki, scrive il Corriere dello Sport, “sembra non si riprenda più da uno di quei letarghi che gli appartengono”. Mentre Insigne è ancora alle prese con la delusione per non aver centrato il rigore contro la Juventus in Supercoppa. L’unico sul quale il Napoli può contare davvero è Lozano. “Lozano è intoccabile, meno male che c’è lui dovrebbe sospirare Gattuso, che probabilmente lo sommerge di urla («chuckyyyy, chuckyyyyy») proprio perché ha capito che ne ha bisogno sempre, in qualsiasi momento; e anche Bakayoko, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 febbraio 2021) Contro la Juventus saranno sei i calciatori su cuinon potrà fare affidamento, tra infortuni e Covid. Non ci saranno Koulibaly, Ghoulam, Manolas, Hysaj e Demme, ma nemmeno Fabian è in condizione. Zielisnki, scrive il Corriere dello Sport, “sembra non si riprenda più da uno di quei letarghi che gli appartengono”. Mentre Insigne è ancora alle prese con la delusione per non aver centrato il rigore contro la Juventus in Supercoppa. L’unico sul quale il Napoli può contare davvero è. “è intoccabile, meno male che c’è lui dovrebbe sospirare, che probabilmente lodi(«chuckyyyy, chuckyyyyy») propriohache ne ha, in qualsiasi momento; e anche Bakayoko, ...

