Coronavirus | aumentano di casi in una regione francese

(Di venerdì 12 febbraio 2021) I numeri sono purtroppo in aumento. Varianti Covid in Francia: centinaia di positivi nella Mosella su Notizie.it.

LavoroLazio_com : Coronavirus, D'Amato: 'Oggi nel Lazio 1.261 positivi. Aumentano i casi, diminuiscono decessi, ... - quibresciait : Coronavirus a Brescia, Ats: situazione delicata. Aumentano casi nelle scuole - In metà dei tamponi analizzati a cam… - EmMicucci : #Coronavirus #Crisanti: più aumenta trasmissione più aumentano #varianti. - infoitinterno : Coronavirus, in Italia 15.146 casi Aumentano i decessi a livello nazionale - askanews_ita : RT @askanews_ita: Coronavirus, D’Amato: Lazio, aumentano i casi, fate attenzione -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano

PESCARA - In Abruzzo va sempre peggio. I numeri dell'emergenzanon sono di certo confortanti. Sono 540 i nuovi casi. E' il dato più alto registrato dal 30 novembre ad oggi. Ancora un repentino incremento dei contagi tra le province di Pescara e Chieti,...D'altronde non si pu accontentare tutti, si dice consapevole il ministro, anche perch nei momenti in cui i casirispunta chi accusa l'esecutivo di immobilismo. Il friburghese ha pure ...Più tamponi e quarantene allungate per cercare di fermare le varianti del coronavirus in Lombardia. È la strategia indicata dal direttore generale Welfare del Pirellone, Marco Trivelli, nella commissi ...Nella sfortuna di dover lottare contro una pandemia, abbiamo avuto la gran fortuna che il virus che ne è responsabile abbia risparmiato la stragrande maggioranza di bambini e ragazzi. Almeno finora. O ...