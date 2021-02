Centro Studi Aurora riapre in sicurezza: al fianco di studenti e famiglie (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono riprese in sicurezza le attività del Centro Studi Aurora. La sede di Bergamo in via Giorgio e Guido Paglia, 20 e quella di Capriate San Gervasio in via Vittorio Veneto, 43 hanno riaperto le proprie porte nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. L’equipe di ricercatori e docenti è al fianco delle famiglie e degli studenti nel percorso di formazione e crescita della propria personalità offrendo un’ampia gamma di servizi: – Assistenza universitaria. Gli studenti vengono accompagnati nella preparazione di esami specifici e, anche, nella stesura della tesi di laurea. Le lezioni avvengono in presenza di un insegnante qualificato che contribuisce alla formazione dello studente, ogni qualvolta ne venga richiesta l’esigenza. Il docente mette a ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono riprese inle attività del. La sede di Bergamo in via Giorgio e Guido Paglia, 20 e quella di Capriate San Gervasio in via Vittorio Veneto, 43 hanno riaperto le proprie porte nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. L’equipe di ricercatori e docenti è aldellee deglinel percorso di formazione e crescita della propria personalità offrendo un’ampia gamma di servizi: – Assistenza universitaria. Glivengono accompagnati nella preparazione di esami specifici e, anche, nella stesura della tesi di laurea. Le lezioni avvengono in presenza di un insegnante qualificato che contribuisce alla formazione dello studente, ogni qualvolta ne venga richiesta l’esigenza. Il docente mette a ...

