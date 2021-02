Benevento | Febbraro lascia Fratelli d’Italia | “Vado via per la pochezza dei dirigenti locali”

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Febbraro

LabTV

Dopo Paolucci eè il turno di Domenico Matera esprimersi circa le attuali sorti di Fratelli d'Italia. Mister 6 mila e rotti preferenze alle ultime Regionali è supportato dal dimissionario Paolucci ma non ...Albertofa la sua analisi dello status quo e critica un certo dirigismo che prevale sulla concertazione. In sostanza, la mancanza di dialogo e di democrazia interna. Segue servizioBenevento – Fino a qualche settimana fa coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. Oggi, con un post su proprio profilo facebook, Alberto Febbraro dice addio al partito della Meloni. Febbraro lascia ...Prove di ‘ripartenza’ per Fratelli d’Italia. Dopo le dimissioni del portavoce provinciale Federico Paolucci e del coordinatore cittadino Alberto Febbraro, il partito della Meloni è nuovamente in moto ...