Australian Open 2021 a porte chiuse da domani a mercoledì: cinque giorni di lockdown nello Stato di Victoria (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lo Stato di Victoria, in Australia, va in lockdown per cinque giorni a causa del crescente numero di contagi da Coronavirus e quindi da domani fino a mercoledì 17 febbraio, quando si giocheranno gli ultimi quarti di finale, non ci saranno spettatori a seguire gli Australian Open 2021 di tennis. Questa la nota stampa degli organizzatori del primo Slam stagionale: “Tennis Australia continua a collaborare con il Governo per garantire la salute e la sicurezza di tutti. Il Governo dello Stato di Victoria ha annunciato un blocco di cinque giorni a partire dalle 23:59 di venerdì (le ore 13.59 di oggi in Italia, ndr). Le sessioni degli ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lodi, in Australia, va inpera causa del crescente numero di contagi da Coronavirus e quindi dafino a17 febbraio, quando si giocheranno gli ultimi quarti di finale, non ci saranno spettatori a seguire glidi tennis. Questa la nota stampa degli organizzatori del primo Slam stagionale: “Tennis Australia continua a collaborare con il Governo per garantire la salute e la sicurezza di tutti. Il Governo dellodiha annunciato un blocco dia partire dalle 23:59 di venerdì (le ore 13.59 di oggi in Italia, ndr). Le sessioni degli ...

