Valerio Massimo Manfredi trovato esanime in casa | è grave

Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato poche ore fa nella sua casa privo di sensi insieme a sua moglie. Le condizioni sono molto gravi È di poche ore fa la notizia del ritrovamento dello scrittore Valerio Massimo Manfredi in condizioni gravi nel suo appartamento di Roma. A dare la notizia sarebbe stata la figlia dello scrittore. All'arrivo in casa gli infermieri hanno trovato lo scrittore esanime insieme a sua moglie. Entrambi portati d'urgenza in ospedale versano in gravi condizioni. Secondo l'ultimo aggiornamento di Ansa lo scrittore e sua moglie sarebbero stati intossicati da monossido di carbonio. Le condizioni di entrambi sono molto gravi.

