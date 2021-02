Vaccino Covid | protesta medici | “No AstraZeneca | per noi Pfizer”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) “No alper iliberi professionisti under 55. Stante le informazioni ad oggi disponibili circa l’efficacia, riteniamo non sia corretto per professionisti che hanno gli stessi rischi del restante personale sanitario ad oggi vaccinato in fascia prioritaria con vaccini ad mRNA”, quali quelli die Moderna. Lo denuncia il gruppo diliberi professionisti, iscritti all’Ordine di Roma, ‘riuniti’ nella pagina Facebook ‘ed Odontoiatri Liberi professionisti per vaccinazione-19’, che conta oltre 3mila iscritti, e che in proposito ha promosso un sondaggio interno dal quale emerge che la maggior parte dei ‘convocati’ intende rifiutare la vaccinazione, visti “i livelli di protezione piuttosto bassi e nessuna efficacia, a quanto ...

Siamo interessati però non si può autonomamente procedere all'acquisto di un vaccino che poi non può essere somministrato perché non c'è autorizzazione. Per questo siamo in attesa di capire se dal governo arriveranno indicazioni in merito", ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "Riuniti" nella pagina Facebook "Medici ed Odontoiatri Liberi professionisti per vaccinazione Covid-19" della convocazione di molti colleghi prevalentemente under 55 anni a cui viene destinato il vaccino AstraZeneca. Per l'Asl 5 Spezzina gli omosessuali sono soggetti a rischio che potrebbero richiedere tra i primi la vaccinazione anti Covid. "Nel documento per la prenotazione per il vaccino anti Covid della azienda sanitaria locale, tra i soggetti con comportamenti a rischio vengono indicati anche gli omosessuali.