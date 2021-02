True Lies: CBS al lavoro sul pilot della serie reboot prodotta da James Cameron (Di giovedì 11 febbraio 2021) CBS ha ordinato il pilot della serie tv reboot di True Lies, cult action anni '90 con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis diretto da James Cameron. Un reboot televisivo di True Lies, cult di James Cameron del 1994, sta per diventare realtà. CBS ha messo in cantiere il pilot della serie tv che sarà prodotta da Cameron con McG e Matt Nix. Il pilot di True Lies è firmato da Matt Nix e sarà diretto da McG. Al centro della storia, una donna scopre che il suo insignificante marito consulente informatico è un'abile spia ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021) CBS ha ordinato iltvdi, cult action anni '90 con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis diretto da. Untelevisivo di, cult didel 1994, sta per diventare realtà. CBS ha messo in cantiere iltv che saràdacon McG e Matt Nix. Ildiè firmato da Matt Nix e sarà diretto da McG. Al centrostoria, una donna scopre che il suo insignificante marito consulente informatico è un'abile spia ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? True Lies – CBS ordina il pilot della serie, con James Cameron come produttore - cinemaniaco_fb : ?????????????? True Lies: CBS al lavoro sul pilot della serie reboot prodotta da James Cameron - badtasteit : #TrueLies: in sviluppo la serie tv dal film di James Cameron - ilnumero16 : @ElBuffi82 Quello di True Lies con fungo atomico non si batte. -