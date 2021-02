Toninelli: 'Ho votato no a Draghi su Rousseau'/ Caos M5s: 'No a certi personaggi' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Toninelli: 'HO votato NO A Draghi SU Rousseau' Dopo aver annunciato il suo al governo Draghi su Rousseau, Danilo Toninelli ha messo nel mirino Forza Italia: "Ricordo che il quotidiano 'Il Giornale', ... Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 11 febbraio 2021): 'HONO ASU' Dopo aver annunciato il suo al governosu, Daniloha messo nel mirino Forza Italia: "Ricordo che il quotidiano 'Il Giornale', ...

lamaschera4 : RT @MaleficoRojo: Quindi se vince il si #Tonnelli lascia il movimento? #IoVotoSi #IoVotoNo - AndFranchini : RT @Adnkronos: #GovernoDraghi, @DaniloToninelli: 'Su #Rousseau votato No, non mi siedo al tavolo con certi personaggi' - Darkmind4ever : RT @ErmannoKilgore: Anch’io votato #No, grazie ?@DaniloToninelli?. E hai fatto bene a dirlo dato che molti sono quelli che hanno detto di a… - Grand_Battery : RT @ErmannoKilgore: Anch’io votato #No, grazie ?@DaniloToninelli?. E hai fatto bene a dirlo dato che molti sono quelli che hanno detto di a… - mammasi68 : RT @Adnkronos: #GovernoDraghi, @DaniloToninelli: 'Su #Rousseau votato No, non mi siedo al tavolo con certi personaggi' -