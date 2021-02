Superministero ambientale, non basta un nome per fare una politica (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il M5s vincola il sì a Draghi alla nascita del super-Ministero, ma un Dipartimento per la Transizione ecologica esiste già e in tre anni di governo il Movimento non ha saputo mantenere nessuna promessa in ambito ambientale. Non sarà un inutile Ministero della Transizione ecologica a salvare l’ambiente su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il M5s vincola il sì a Draghi alla nascita del super-Ministero, ma un Dipartimento per la Transizione ecologica esiste già e in tre anni di governo il Movimento non ha saputo mantenere nessuna promessa in ambito. Non sarà un inutile Ministero della Transizione ecologica a salvare l’ambiente su Notizie.it.

