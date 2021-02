Stati Uniti e Tik Tok, fra sicurezza nazionale e tutela dei diritti (Di giovedì 11 febbraio 2021) La sintesi del nuovo corso Usa nei rapporti con la Cina avviato dal neopresidente Joe Biden può sintetizzarsi nell’antico approccio del “bastone e della carota”. Da un lato l’amministrazione Biden conferma l’impegno sul tema dei diritti umani, dall’altro riduce l’aggressività verso le aziende cinesi che operano (anche) negli Usa. Questo si traduce nel tenere ancora aperti i dossier Hong Kong e uighuri ma anche nella sospensione della procedura di vendita forzata di Tik Tok, la cui attività è oggetto di una revisione completa prima della decisione finale. La preoccupazione della precedente amministrazione Trump rispetto al social-network cinese riguardava la condivisione dei dati dei cittadini statunitensi con il governo cinese. Una circostanza che la big-tech asiatica ha sempre negato. Ad ogni modo, il tema della condivisione dei dati con gli esecutivi è strettamente ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 febbraio 2021) La sintesi del nuovo corso Usa nei rapporti con la Cina avviato dal neopresidente Joe Biden può sintetizzarsi nell’antico approccio del “bastone e della carota”. Da un lato l’amministrazione Biden conferma l’impegno sul tema deiumani, dall’altro riduce l’aggressività verso le aziende cinesi che operano (anche) negli Usa. Questo si traduce nel tenere ancora aperti i dossier Hong Kong e uighuri ma anche nella sospensione della procedura di vendita forzata di Tik Tok, la cui attività è oggetto di una revisione completa prima della decisione finale. La preoccupazione della precedente amministrazione Trump rispetto al social-network cinese riguardava la condivisione dei dati dei cittadini statunitensi con il governo cinese. Una circostanza che la big-tech asiatica ha sempre negato. Ad ogni modo, il tema della condivisione dei dati con gli esecutivi è strettamente ...

mtvitalia : ?? I BTS come non li hai mai visti ?? #MTVUnplugged ti aspetta su MTV Music (Sky 131 e 704) la notte tra il 23 e il… - chetempochefa : Diamo il benvenuto al 44° Presidente degli Stati Uniti, in collegamento da Washington D.C., @BarackObama a #CTCF co… - RaiNews : Stati Uniti dovrebbero rispettare gli interessi fondamentali della Cina e affrontare tali questioni con prudenza' - LOPINIONISTA79 : @cgilnazionale Se vuole fare qualcosa per gli immigrati, faccia come si fa in australia, Canada, Stati Uniti, chi v… - AScarfogliero : ????????... Agente del DEEP STATE delle banche centrali arrestato a Mosca! Ci sono circa 100.000 agenti di questo tipo… -