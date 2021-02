Spostamenti tra regioni. Si va verso la proroga del divieto fino al 5 marzo. A chiederlo sono i governatori. Ma non è chiaro a chi toccherà decidere (Di giovedì 11 febbraio 2021) “L’orientamento della Conferenza delle regioni è di richiedere di prorogare il DL che vieta gli Spostamenti da una Regione all’altra, anche per la zona gialla. Nelle prossime ore comunicherò tale orientamento al ministro Francesco Boccia che aveva chiesto il nostro parere nel corso dell’ultima Conferenza Stato-regioni, oltre che al Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi“. E’ quanto ha detto il presidente della Conferenza delle regioni e governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine della Conferenza delle regioni a proposito di una possibile proroga del divieto di Spostamenti fino al 5 marzo. “Al nuovo Governo – ha aggiunto Bonaccini – chiederemo poi un incontro per una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021) “L’orientamento della Conferenza delleè di richiedere dire il DL che vieta glida una Regione all’altra, anche per la zona gialla. Nelle prossime ore comunicherò tale orientamento al ministro Francesco Boccia che aveva chiesto il nostro parere nel corso dell’ultima Conferenza Stato-, oltre che al Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi“. E’ quanto ha detto il presidente della Conferenza dellee governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine della Conferenza dellea proposito di una possibiledeldial 5. “Al nuovo Governo – ha aggiunto Bonaccini – chiederemo poi un incontro per una ...

