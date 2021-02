Sondaggio Euromedia, prende quota la fiducia in Mario Draghi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sei italiani su dieci credono in Mario Draghi. Una fiducia degli italiani che prende quota: dal 33,8% di novembre al 45% del 1° febbraio al 62% attuale. A registrarlo è un Sondaggio curato da Euromedia Research per La Stampa. E spiegato sulle colonne del quotidiano da Alessandra Ghisleri: “Spesso, soprattutto nei momenti più complicati, abbiamo bisogno di credere in qualcosa o in qualcuno per avere anche solo una minuscola speranza di una buona riuscita o di un successo. Così mentre ci arrovelliamo sulle alchimie politiche ci stiamo rendendo conto che abbiamo bisogno di interventi sostanziali e immediati per il Paese. Lo spettacolo che la politica ci ha offerto negli ultimi mesi di certo non è parso confortante. La concertazione su ruoli, nomine, traccheggi e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sei italiani su dieci credono in. Unadegli italiani che: dal 33,8% di novembre al 45% del 1° febbraio al 62% attuale. A registrarlo è uncurato daResearch per La Stampa. E spiegato sulle colonne del quotidiano da Alessandra Ghisleri: “Spesso, soprattutto nei momenti più complicati, abbiamo bisogno di credere in qualcosa o in qualcuno per avere anche solo una minuscola speranza di una buona riuscita o di un successo. Così mentre ci arrovelliamo sulle alchimie politiche ci stiamo rendendo conto che abbiamo bisogno di interventi sostanziali e immediati per il Paese. Lo spettacolo che la politica ci ha offerto negli ultimi mesi di certo non è parso confortante. La concertazione su ruoli, nomine, traccheggi e ...

