Serie A, regna l’equilibrio: 5 squadre con 40 o più punti dopo 21 giornate (Di giovedì 11 febbraio 2021) dopo 21 giornate, in Serie A ci sono 5 squadre con 40 o più punti: prima di questa stagione, era successo solo una volta Serie A più equilibrata che mai. Come evidenzia Opta Paolo, è soltanto la seconda volta (la prima nel 2017/2018) nell’era dei 3 punti che 5 squadre hanno 40 e più punti dopo le prime 21 partite: tra queste la Lazio, a 40. «Questa è solamente la seconda stagione nell’era dei tre punti a vittoria che almeno 5 squadre hanno conquistato 40 o più punti dopo le prime 21 partite giocate, dopo il 2017/18. Equilibrio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021)21, inA ci sono 5con 40 o più: prima di questa stagione, era successo solo una voltaA più equilibrata che mai. Come evidenzia Opta Paolo, è soltanto la seconda volta (la prima nel 2017/2018) nell’era dei 3che 5hanno 40 e piùle prime 21 partite: tra queste la Lazio, a 40. «Questa è solamente la seconda stagione nell’era dei trea vittoria che almeno 5hanno conquistato 40 o piùle prime 21 partite giocate,il 2017/18. Equilibrio». Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Serie A, in vetta regna l'equilibrio: il dato sui punti non mente - - antonellacirce1 : E’ una storia di degrado morale in cui regna il vuoto di tutto! Vorrei proprio intervistare i genitori. E ricordo c… - Ellyssima : Narrazione contro storytelling: anche la regina (delle serie) non regna nella luce. Da @simonearagona via… - GundamUniverse : @RobbyB29 Al nostro livello. Ma le parole di Cavazzoni in alcune interviste, ci dicono che il progetto prosegue, ma… -