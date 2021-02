Raiola: «Lasciate in pace Pogba e Donnarumma. Su Ibrahimovic…» – VIDEO (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mino Raiola non si tira indietro e parla dei suoi assistiti: ecco le parole su Donnarumma, Pogba e Ibrahimovic – VIDEO (dal nostro inviato) – Mino Raiola parla dei suoi assistiti fuori da Palazzo Parigi dove si è tenuta l’assemblea di Lega. Donnarumma – «Gigio deve essere lasciato in pace perché sta cercando di fare una cosa importantissima per il Milan e per la sua carriera, il resto si fa nelle retrovie, senza di voi e senza che nessuno sappia niente o ne parli. E’ così e sarà così per sempre» IBRAHIMOVIC – «Stupisce solo voi, a me non stupisce niente, ho detto che l’unica cosa che poteva salvare il Milan era Zlatan e così è stato». Pogba – «Anche Pogba deve essere lasciato in pace. Quando parlo la gente si ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Minonon si tira indietro e parla dei suoi assistiti: ecco le parole sue Ibrahimovic –(dal nostro inviato) – Minoparla dei suoi assistiti fuori da Palazzo Parigi dove si è tenuta l’assemblea di Lega.– «Gigio deve essere lasciato inperché sta cercando di fare una cosa importantissima per il Milan e per la sua carriera, il resto si fa nelle retrovie, senza di voi e senza che nessuno sappia niente o ne parli. E’ così e sarà così per sempre» IBRAHIMOVIC – «Stupisce solo voi, a me non stupisce niente, ho detto che l’unica cosa che poteva salvare il Milan era Zlatan e così è stato».– «Anchedeve essere lasciato in. Quando parlo la gente si ...

