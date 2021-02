Quel «rapporto speciale» (e a distanza) tra la regina Elisabetta e baby Archie (Di giovedì 11 febbraio 2021) La regina Elisabetta II non abbraccia il piccolo Archie da oltre un anno. Il principe Harry e Meghan Markle sono stabilmente in America col figlioletto – dopo aver lasciato la loro precedente «base», l’isola di Vancouver, in Canada – dal 26 marzo. Eppure, come ha rivelato una fonte al Daily Express, tra la sovrana e il nipotino che il 6 maggio compirà 2 anni c’è «un legame speciale»: «La regina, tra i Windsor, è quella che ha trascorso più tempo con Archie quando i Sussex vivevano a Londra». Quel legame, continua l’insider, non si è mai interrotto: «Grazie alle vidochiamate, Elizabeth è sempre in contatto col nipotino». Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 febbraio 2021) La regina Elisabetta II non abbraccia il piccolo Archie da oltre un anno. Il principe Harry e Meghan Markle sono stabilmente in America col figlioletto – dopo aver lasciato la loro precedente «base», l’isola di Vancouver, in Canada – dal 26 marzo. Eppure, come ha rivelato una fonte al Daily Express, tra la sovrana e il nipotino che il 6 maggio compirà 2 anni c’è «un legame speciale»: «La regina, tra i Windsor, è quella che ha trascorso più tempo con Archie quando i Sussex vivevano a Londra». Quel legame, continua l’insider, non si è mai interrotto: «Grazie alle vidochiamate, Elizabeth è sempre in contatto col nipotino».

