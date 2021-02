Pupo attacca Tommaso per difendere Giulia, Gaia Zorzi sbotta: “Lui e la Salemi fanno parte della stessa agenzia” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Pupo si scaglia contro Tommaso Zorzi Nella puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì sera, l’opinionista Pupo ha nettamente preso le parti di Giulia Salemi nel suo litigio con l’ormai ex amico Tommaso Zorzi. Chi segue il reality show sa perfettamente che l’influencer italo-persiana e il rampollo meneghino nelle ultime settimane si sono raffreddati ed allontanati. In poche parole i due ragazzi sono tornati a lanciarsi delle frecciatine come avveniva al di fuori della casa di Cinecittà. Per questo motivo il 25enne e la fidanzata di Pierpaolo Pretelli nell’ultima settimana si sono nominati a vicenda e il ragazzo in piena notte è sbottato così: “Quando usciamo ti blocco su tutti i social, non parlarmi più”. Le ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 11 febbraio 2021)si scaglia controNella puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì sera, l’opinionistaha nettamente preso le parti dinel suo litigio con l’ormai ex amico. Chi segue il reality show sa perfettamente che l’influencer italo-persiana e il rampollo meneghino nelle ultime settimane si sono raffreddati ed allontanati. In poche parole i due ragazzi sono tornati a lanciarsi delle frecciatine come avveniva al di fuoricasa di Cinecittà. Per questo motivo il 25enne e la fidanzata di Pierpaolo Pretelli nell’ultima settimana si sono nominati a vicenda e il ragazzo in piena notte èto così: “Quando usciamo ti blocco su tutti i social, non parlarmi più”. Le ...

