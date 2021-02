No a spostamenti | sì a graduali riaperture | le Regioni in pressing sul Governo

(Di giovedì 11 febbraio 2021) L'orientamento della Conferenza delledi richiedere di prorogare il Dl che vieta glida una Regione all altra, anche per la zona gialla. Nelle prossime ore comunicher tale ...

L'orientamento della Conferenza delle Regioni è di richiedere di prorogare il Dl che vieta gli spostamenti da una Regione all'altra, anche per la zona gialla. Per valutare le possibili graduali riaperture di alcune attività nel rispetto di tutti i protocolli. Il parere della Conferenza delle Regioni sarà comunicato oggi al ministro Boccia e al presidente del Consiglio incaricato, Draghi. I governatori chiedono anche la graduale ripresa di alcune attività. Roma, 11 febbraio 2021 (comunicato stampa) "L'orientamento e la richiesta di tutte le Regioni è di prorogare il DL che vieta gli spostamenti da una Regione all'altra, anche per la zona gialla. Nelle prossime ore comunicherà tale richiesta."