Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi è stato avvelenato dalle esalazioni di monossido (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e la moglie sono in gravissime condizioni, intossicati dalle esalazioni di monossido di carbonio. La coppia si trovava nell'appartamento di via dei Vascellari, nel rione Trastevere, a Roma. A soccorrere i due e portarli all'ospedale Umberto I, dove sono arrivati in codice rosso, sono stati i vigili del fuoco. Leggi su agi (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - Loe la moglie sono in gravissime condizioni, intossicatididi carbonio. La coppia si trovava nell'appartamento di via dei Vascellari, nel rione Trastevere, a Roma. A soccorrere i due e portarli all'ospedale Umberto I, dove sono arrivati in codice rosso, sono stati i vigili del fuoco.

Agenzia_Ansa : Lo scrittore Valerio Massimo #Manfredi trovato esanime in casa a #Roma. Portato in ospedale in gravi condizioni co… - repubblica : ?? Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato esanime in casa a Roma: è grave - SkyTG24 : Gravi lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e la moglie, trovati in casa privi di sensi - Lorenz82912589 : RT @Libero_official: Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e la moglie sono stati trovati esanimi sul letto del loro appartamento, probabil… - sam_samu24 : RT @repubblica: ?? Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato esanime in casa a Roma: è grave -