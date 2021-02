Lo sci riparte ma a numero chiuso. Ecco quando, dove e come riapriranno gli impianti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Via libera il 15 febbraio in Piemonte e Lombardia, il 17 in Trentino, il 18 in Valle D'Aosta. Funivie attive solo nelle zone gialle e con portata ridotta, skipass contingentati, mascherina obbligatoria, tavoli distanziati nei rifugi. Servirà un accordo tra Regioni se le piste... Leggi su repubblica (Di giovedì 11 febbraio 2021) Via libera il 15 febbraio in Piemonte e Lombardia, il 17 in Trentino, il 18 in Valle D'Aosta. Funivie attive solo nelle zone gialle e con portata ridotta, skipass contingentati, mascherina obbligatoria, tavoli distanziati nei rifugi. Servirà un accordo tra Regioni se le piste...

