LIVE Sci alpino, SuperG uomini Mondiali in DIRETTA: Dominik Paris ad un passo dal bronzo! (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG MASCHILE 13.39 Allegre è 12° a 1?93. Ora il tedesco Baumann. 13.38 1?56 di ritardo per il francese al secondo rilevamento. 13.38 Grave errore per Allegre, che aveva solo 0.13 di ritardo al primo intermedio. 13.37 Feuz recupera tantissimo ed è settimo a 0.93. Lo svizzero sarà l’uomo da battere in discesa. 13.36 Feuz non è un pericolo, 1?28 di ritardo al secondo intermedio. 13.36 Ora due brutti clienti: lo svizzero Feuz ed il francese Allegre. 13.35 L’americano Ganong fa tremare Paris ed è quinto a 0.75. Bisogna ancora stringere i denti. 13.34 Attenzione a Ganong, solo 0.69 di ritardo al secondo parziale. 0.89 al terzo. 13.33 Ora l’americano Ganong, pettorale n.17. 13.32 Fuori il francese Clarey. Diciamolo sotto voce: si avvicina la prima ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELMASCHILE 13.39 Allegre è 12° a 1?93. Ora il tedesco Baumann. 13.38 1?56 di ritardo per il francese al secondo rilevamento. 13.38 Grave errore per Allegre, che aveva solo 0.13 di ritardo al primo intermedio. 13.37 Feuz recupera tantissimo ed è settimo a 0.93. Lo svizzero sarà l’uomo da battere in discesa. 13.36 Feuz non è un pericolo, 1?28 di ritardo al secondo intermedio. 13.36 Ora due brutti clienti: lo svizzero Feuz ed il francese Allegre. 13.35 L’americano Ganong fa tremareed è quinto a 0.75. Bisogna ancora stringere i denti. 13.34 Attenzione a Ganong, solo 0.69 di ritardo al secondo parziale. 0.89 al terzo. 13.33 Ora l’americano Ganong, pettorale n.17. 13.32 Fuori il francese Clarey. Diciamolo sotto voce: si avvicina la prima ...

