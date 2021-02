Leo Shoes Modena - Knack Roeselare 0 - 3 - Disfatta gialloblu e qualificazione in forte dubbio

Star_70_ : Leo Shoes ai quarti di Champions, ma che brivido - Star_70_ : Leo Shoes va ko con Varsavia, qualificazione rinviata - news_modena : Volley Champions: Leo Shoes archivia vittoriosa la prima pratica - news_modena : Kuzbass Kemerovo-Leo Shoes Modena 0-3 | Parte in scioltezza la tre-giorni di Champions -

Ultime Notizie dalla rete : Leo Shoes

il Resto del Carlino

Una prestazione imbarazzante quella dellache ha fallito di brutto nel momento in cui poteva ritagliarsi un momento di gloria in una stagione così complicata. Partenza da incubo per Modena. ...Unabella a metà, con una netta vittoria all'esordio contro il Kemerovo dell'ex illustre Ivan Zaytsev, e una sconfitta nella seconda sfida al tie - break, nella giornata di ieri contro il ...Incredibile qualificazione per la Leo Shoes, che nell’ultima gara del girone di Champions in cui le bastava fare un punto per qualificarsi si fa battere 3-0 dal Roeselare già eliminato al termine di u ...#live #risultatofinale - zazoomblog : LIVE Modena-Versa Varsavia 1-1 Champions League volley in DIRETTA: i Canarini si fanno beffare sul finale di set -… - zazoomblog : LIVE Modena-Versa Varsavia 1-0 ...