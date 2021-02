Le previsioni meteo per l’11 febbraio: allarme maltempo su Lazio e Calabria (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le previsioni meteo per l’Italia di giovedì 11 febbraio sono all’insegna della diffusione della perturbazione che, da domani, porterà sulla Penisola gli effetti completi di Burian 2021. Neve al Nord e pioggia, anche intensa, al Centro e al Sud. Temperature stabili. In questa ottica il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile ha emesso un avviso di meteo avverso con allerta arancione su Calabria e Lazio e un’allerta gialla su Emilia Romagna, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri 10 febbraio e valido fino alla mezzanotte di oggi, 11 febbraio, è stato ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Leper l’Italia di giovedì 11sono all’insegna della diffusione della perturbazione che, da domani, porterà sulla Penisola gli effetti completi di Burian 2021. Neve al Nord e pioggia, anche intensa, al Centro e al Sud. Temperature stabili. In questa ottica il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile ha emesso un avviso diavverso con allerta arancione sue un’allerta gialla su Emilia Romagna, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri 10e valido fino alla mezzanotte di oggi, 11, è stato ...

