La prima donna alla guida dei notai d’Italia è Valentina Rubertelli

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Per lavolta c’è unaa capo del Consiglio nazionale del Notariato. E’, classe 1968, originaria di Napoli ma reggiana d’adozione Nell’anno della pandemia da Covid la disoccupazione femminile registra numeri terribili. In Italia, il 99% dei posti di lavoro persi sono delle donne. Sono loro, assieme ai giovani in cerca L'articolo è stato pubblicatosul sito www.che.it

fattoquotidiano : Papa Francesco nomina una suora tra i sottosegretari al Sinodo: per la prima volta una donna voterà all’assemblea d… - Corriere : Il Papa nomina la prima donna con diritto di voto al Sinodo dei Vescovi - repubblica : La mossa di Francesco, per la prima volta una donna voterà al Sinodo - diariodiunseme : #Vangelodioggi «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Incontriamo oggi un Gesù scostante… - Romaxroma1 : RT @reginanero2: Ieri ho avuto la mia prima esperienza con una donna: è stato talmente bello che ho voluto condividerla con voi (commenti i… -

Ultime Notizie dalla rete : prima donna

PalermoToday

... ma quando laVolante verso le 6.20 è intervenuta sul posto per quello che si credeva in quel momento essere un furto in abitazione, ha trovato la porta del garage aperta e laormai ...A febbraio sgorgò la famosa sorgente d'acquainesistente. Il 25 marzo lasi presentò come l'Immacolata Concezione: la proclamazione del dogma risaliva a quattro anni. Penitenza e ...Valrentina Rubertelli, originaria di Napoli ma reggiana d'adozione, è la prima presidente del Consiglio nazionale del Notariato ...Un incarico di "grande prestigio, che sono onorata di ricoprire", e "lo sono ancora di più in quanto prima donna a presiedere il Notariato italiano". © ANSA ...