Juventus, doppia tegola per Pirlo: rischio forfait per due titolari (Di giovedì 11 febbraio 2021) Archiviata la qualificazione in finale di Coppa Italia, la Juventus è tornata ad allenarsi, in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Sullo sfondo rimane l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, in programma mercoledì sera al Do Dragao. Prima, però, i bianconeri affronteranno il Napoli di Gennaro Gattuso, nella partita valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, per il centrocampo occhi puntati in Portogallo Nonostante i partenopei siano reduci da un periodo particolarmente delicato, Andrea Pirlo sa bene che gare di questo tipo nascondono parecchie insidie ed è per questo che la Juventus non deve assolutamente sottovalutare un impegno solo all’apparenza piuttosto agevole. L’ottenimento dei tre punti sarà fondamentale per la Vecchia Signora, ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Archiviata la qualificazione in finale di Coppa Italia, laè tornata ad allenarsi, in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Sullo sfondo rimane l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, in programma mercoledì sera al Do Dragao. Prima, però, i bianconeri affronteranno il Napoli di Gennaro Gattuso, nella partita valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. LEGGI ANCHE: Calciomercato, per il centrocampo occhi puntati in Portogallo Nonostante i partenopei siano reduci da un periodo particolarmente delicato, Andreasa bene che gare di questo tipo nascondono parecchie insidie ed è per questo che lanon deve assolutamente sottovalutare un impegno solo all’apparenza piuttosto agevole. L’ottenimento dei tre punti sarà fondamentale per la Vecchia Signora, ...

