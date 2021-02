Il Paradiso delle Signore | anticipazioni oggi 11 febbraio

Leggi su solodonna

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Trama ede “Il” puntata di: Stefania ha accettato l’invito di Pietro ma il Conti ignora il piano della ragazza. Salvatore tenterà un ultimo gesto per non far sposare Gabriella mentre il ‘potere’ di Federico preoccupata Adelaide… Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.55. La serie, ispirata a un Articolo completo: dal blog SoloDonna