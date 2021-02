Il fratello di Dayane Mello al GF Vip ma snobba Barbara D’Urso: “Ci ha detto no perché non se la sente di apparire in tv” (VIDEO) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Barbara D’Urso arrabbiata col Grande fratello Vip 5? Con molta probabilità Barbara D’Urso sarà particolarmente irritata con gli autori del Grande fratello Vip 5 e col conduttore Alfonso Signorini. Il motivo? Oltre al cantautore Francesco Baccini, il team del reality show di Canale 5 ha scippato alla professionista napoletana anche l’esclusiva di Juliano Mello, fratello di Dayane Mello. Il brasiliano infatti, domenica scorsa sarebbe dovuto essere ospite in collegamento a Live Non è la D’Urso, il talk di Lady Cologno per parlare del terribile lutto che ha colpito la loro famiglia. Il fratello di Dayane Mello dà forfait a Live Non è la ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 11 febbraio 2021)arrabbiata col GrandeVip 5? Con molta probabilitàsarà particolarmente irritata con gli autori del GrandeVip 5 e col conduttore Alfonso Signorini. Il motivo? Oltre al cantautore Francesco Baccini, il team del reality show di Canale 5 ha scippato alla professionista napoletana anche l’esclusiva di Julianodi. Il brasiliano infatti, domenica scorsa sarebbe dovuto essere ospite in collegamento a Live Non è la, il talk di Lady Cologno per parlare del terribile lutto che ha colpito la loro famiglia. Ildidà forfait a Live Non è la ...

