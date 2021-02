Il Corriere della Sera: “Osimhen è l’ombra di sé stesso ma tutto il Napoli è disperante” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ecco cosa scrive il Corriere della Sera: Rino rischia grosso. All’inizio sceglie un 4-3-3 a trazione anteriore, con Lozano e Insigne che hanno il compito di aiutare Osimhen, titolare dopo quasi cento giorni. Il nigeriano è l’ombra di se stesso, surclassato da Palomino. Ma tutta la squadra è disperante. E non può bastare la fiammata di inizio ripresa a rivedere il concetto. La prestazione della squadra è la testimonianza del momento che stanno vivendo i suoi componenti Il Napoli è pallido e confuso. La difesa, in piena emergenza, viene tagliata a fette. Il centrocampo non protegge e non rilancia. Bakayoko conferma di attraversare un periodo nero. Elmas e Zielinski, non riescono mai a ribattere il fronte. Il primo tempo è una lezione ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ecco cosa scrive il: Rino rischia grosso. All’inizio sceglie un 4-3-3 a trazione anteriore, con Lozano e Insigne che hanno il compito di aiutare, titolare dopo quasi cento giorni. Il nigeriano èdi se, surclassato da Palomino. Ma tutta la squadra è. E non può bastare la fiammata di inizio ripresa a rivedere il concetto. La prestazionesquadra è la testimonianza del momento che stanno vivendo i suoi componenti Ilè pallido e confuso. La difesa, in piena emergenza, viene tagliata a fette. Il centrocampo non protegge e non rilancia. Bakayoko conferma di attraversare un periodo nero. Elmas e Zielinski, non riescono mai a ribattere il fronte. Il primo tempo è una lezione ...

