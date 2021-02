Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez derubati: “Ci hanno portato via di tutto” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Proprio come è successo lo scorso settembre al suo amico Marco Fantini, adesso anche Ignazio Moser è stato derubato. L’ex gieffino e Cecilia Rodriguez domenica sono rientrati a casa e hanno trovato l’appartamento messo a soqquadro, con oggetti distrutti e sparsi ovunque e molti ricordi e preziosi scomparsi. La scena che si è trovato davanti l’ex ciclista l’ha così turbato che anche a distanza di qualche giorno è ancora scosso e ieri sera si è sfogato con i suoi follower. Ignazio Moser ha rivolto un messaggio carico di rabbia ai ladri che sono entrati nella sua proprietà. “Purtroppo sabato scorso siamo stati derubati. Degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio ... Leggi su biccy (Di giovedì 11 febbraio 2021) Proprio come è successo lo scorso settembre al suo amico Marco Fantini, adesso ancheè stato derubato. L’ex gieffino edomenica sono rientrati a casa etrovato l’appartamento messo a soqquadro, con oggetti distrutti e sparsi ovunque e molti ricordi e preziosi scomparsi. La scena che si è trovato davanti l’ex ciclista l’ha così turbato che anche a distanza di qualche giorno è ancora scosso e ieri sera si è sfogato con i suoi follower.ha rivolto un messaggio carico di rabbia ai ladri che sono entrati nella sua proprietà. “Purtroppo sabato scorso siamo stati. Degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando die di più. Ovviamente il mio ...

