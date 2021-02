**Governo: Zingaretti, 'successo Draghi dipende da unità Pd-M5S-Leu'** (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Il successo per la formazione di un governo attorno al professor Draghi dipende dall'unità dell'alleanza politica tra Pd, M5S e Leu". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in Direzione. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Ilper la formazione di un governo attorno al professordall'dell'alleanza politica tra Pd, M5S e Leu". Lo dice il segretario del Pd, Nicola, in Direzione.

AnnalisaChirico : La leadership di Zingaretti ha fatto acqua da tutte le parti, e ciò avrà conseguenze nel partito. È l’uomo che vole… - Linkiesta : Il governo #Draghi ha mandato il Pd completamente nel pallone (e già prima non stava granché) La sinistra non ries… - Rinaldi_euro : Nicola Zingaretti, 'il peggior scenario possibile'. Salvini nel governo Draghi, il Pd perde il controllo: rovinosa… - TV7Benevento : **Governo: Zingaretti, 'accettiamo esperienza legata a emergenza per rigenerare politica'**... - TV7Benevento : **Governo: Zingaretti, 'no calcoli politici ma spinta a fare ciò che serve a Italia'**... -