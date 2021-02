Governo: Salvini, 'Draghi ha detto a settembre vorrei partire con cattedre piene' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Draghi ha detto, a settembre vorrei partire con le cattedre piene. L'unica via è la stabilizzazione per titoli e anni di servizio e non con il concorsone alla Azzolina". Lo ha detto Matteo Salvini a Porta a Porta. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "ha, acon le. L'unica via è la stabilizzazione per titoli e anni di servizio e non con il concorsone alla Azzolina". Lo haMatteoa Porta a Porta.

