Governo Draghi, al via il voto degli iscritti M5s su Rousseau. Casaleggio: «Il quesito? L'ha deciso Crimi» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si è aperto alle ore 10 di oggi, 11 febbraio, il voto sulla piattaforma Rousseau sul sostegno del Movimento 5 stelle al Governo Draghi. Il voto, inizialmente sospeso, è stato annunciato ieri sera e durerà fino alle 18 di oggi. I risultati sono attesi dopo le 19, si legge sul Blog delle stelle. Il quesito che viene posto agli iscritti del Movimento – e che è stato definito «manipolatorio» da 13 parlamentari pentastellati – è il seguente: «Sei d'accordo che il MoVimento sostenga un Governo tecnico-politico che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?»

