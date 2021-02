Ginestra degli Schiavoni, lanciano petardi dalla macchina: denunciati e multati (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Castelfranco in Miscano, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento due persone della zona, un 54enne, già noto alle Forze dell’Ordine ed un 61enne, per trasporto illecito di materie esplodenti e per accensioni ed esplosioni pericolose. All’esito di una serrata attività indagine, svolta anche grazie all’acquisizione dei filmati del sistema di videosorveglianza in funzione presso il comune di Ginestra degli Schiavoni, i militari hanno accertato che, nella tarda serata di sabato 6 febbraio scorso, i due uomini erano arrivati al centro del paese a bordo di un fuoristrada in uso ad uno di loro, dal quale avevano lanciato 2 grossi petardi, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Castelfranco in Miscano, coordinatiCompagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento due persone della zona, un 54enne, già noto alle Forze dell’Ordine ed un 61enne, per trasporto illecito di materie esplodenti e per accensioni ed esplosioni pericolose. All’esito di una serrata attività indagine, svolta anche grazie all’acquisizione dei filmati del sistema di videosorveglianza in funzione presso il comune di, i militari hanno accertato che, nella tarda serata di sabato 6 febbraio scorso, i due uomini erano arrivati al centro del paese a bordo di un fuoristrada in uso ad uno di loro, dal quale avevano lanciato 2 grossi, ...

