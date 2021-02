Garbagnate Milanese, Asst Rhodense: concorso per 77 infermieri di famiglia (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’Asst Rhodense di Garbagnate Milanese ha indetto un concorso per assumere 77 infermieri di famiglia o di comunità, categoria D. L’assunzione è a tempo indeterminato, ma occorre avere una laurea infermieristica o un diploma universitario e le domande vanno presentate entro questa domenica 14 febbraio. Ecco i principali prerequisiti: cittadinanza italiana o di uno Stato td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’diha indetto unper assumere 77dio di comunità, categoria D. L’assunzione è a tempo indeterminato, ma occorre avere una laureastica o un diploma universitario e le domande vanno presentate entro questa domenica 14 febbraio. Ecco i principali prerequisiti: cittadinanza italiana o di uno Stato td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

jeannetmodi : Non ho motivi di lavoro che mi giustifichino e non posso nemmeno contare su parenti che vivano in bellissime città… - VitaInnamorato : @Manubonc @Rainewsroom24 @paolopoggio @tetrabondi Grandi i giovani di Garbagnate Milanese. 27 anni della mia vita. -