«È stato Antonio Conte a suggerire a De Laurentiis il nome di Carrera per il Bari» (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Gazzetta del Mezzogiorno dedica ovviamente ampio spazio al Bari e al terremoto tecnico avvenuto in settimana con l’arrivo del nuovo tecnico Carrera e il licenziamento anche del direttore sportivo Romairone fedelissimo di Giuntoli e quindi ex Carpi. La Gazzetta del Mezzogiorno scrive che nella prima conferenza stampa del nuovo corso fa all’improvviso capolino, il nome di Antonio Conte, l’allenatore con cui Carrera ha cominciato il suo percorso Carrera ha negato che ci sia stato lo zampino di Conte nella scelta di De Laurentiis ma il quotidiano è di parere opposto. Conte, però, c’entra eccome. Molto probabilmente non avrà avuto bisogno di spendere parole per il «sì» del suo vecchio collaboratore ma ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Gazzetta del Mezzogiorno dedica ovviamente ampio spazio ale al terremoto tecnico avvenuto in settimana con l’arrivo del nuovo tecnicoe il licenziamento anche del direttore sportivo Romairone fedelissimo di Giuntoli e quindi ex Carpi. La Gazzetta del Mezzogiorno scrive che nella prima conferenza stampa del nuovo corso fa all’improvviso capolino, ildi, l’allenatore con cuiha cominciato il suo percorsoha negato che ci sialo zampino dinella scelta di Dema il quotidiano è di parere opposto., però, c’entra eccome. Molto probabilmente non avrà avuto bisogno di spendere parole per il «sì» del suo vecchio collaboratore ma ...

