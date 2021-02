Draghi non si fa dettare l’agenda dai grillini. Top secret sulla salita al Colle. Quote rosa? I partiti tremano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il puzzle è completo. Anche i 5Stelle saranno della partita. Si sapeva già, ma adesso è ufficiale. Mario Draghi, però, sembra non avere una grandissima fretta. Non andrà in serata al Colle, come alcuni cronisti avevano ipotizzato. Il premier incaricato da Mattarella non parla. Ma lascia capire con i fatti di non essere rimasto appeso per ore all’esito del voto grillino sulla piattaforma Rousseau. L’ex numero uno della Bce, insomma, non si fa dettare l’agenda dai grillini. Top secret sulla salita di Draghi al Colle Mentre impazza il totoministri non parla. E il suo silenzio spariglia. Passano le ore e le segreterie dei partiti tremano. Chi potrà godere di una poltrona ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il puzzle è completo. Anche i 5Stelle saranno della partita. Si sapeva già, ma adesso è ufficiale. Mario, però, sembra non avere una grandissima fretta. Non andrà in serata al, come alcuni cronisti avevano ipotizzato. Il premier incaricato da Mattarella non parla. Ma lascia capire con i fatti di non essere rimasto appeso per ore all’esito del voto grillinopiattaforma Rousseau. L’ex numero uno della Bce, insomma, non si fadai. TopdialMentre impazza il totoministri non parla. E il suo silenzio spariglia. Passano le ore e le segreterie dei. Chi potrà godere di una poltrona ...

