Covid | la lettera di don Mimmo Battaglia | “Un pensiero a chi sta soffrendo”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Come sicuramente saprete, da qualche giorno, ho scoperto la mia positività al coronavirus e questa mi impedisce di vivere quella quotidianità, fatta di incontri, di storie, di volti, di vite intrecciate che si guardano, si toccano, percorrono passi insieme. Per questa Giornata del Malato, avevamo in programma la mia visita agli ammalati ricoverati presso l’ospedale Cardarelli e la celebrazione della S. Messa insieme a chi sta vivendo il tempo della fatica; purtroppo, però, la mia positività ci ha costretti ad annullare tutto”. Lo scrive in unail nuovo arcivescovo di Napoli, don, risultato positivo al-19. Nella Giornata del malato, il prelato ha voluto rivolgere una tutte le persone che in questo momento stanno combattendo ...

Mimmo Battaglia, in unaper la Giornata mondiale di oggi, visto che ha dovuto annullare tutti gli appuntamenti essendo egli stesso positivo al- 19. 'Questo tempo, che mi costringe a ...... si è spento martedì all'età di 87 anni, dopo un ricovero a causa del- 19. Per l'intera ... Scrissi unamolto dura. Marini replicò con altrettanta durezza. E ricordo che quando lo ...Giornata del malato. Il nuovo arcivescovo di Napoli, Mons. Battaglia, nella XXIX giornata del malato, ha scritto una lettera rivolta a tutti gli ammalati. Nella lettera Mons. Battaglia, fa ...I dati sono il primo problema. “Oggi in Abruzzo ci sono quasi 11.000 persone entrate in contatto col virus e in isolamento fiduciario, ma non conosciamo ...