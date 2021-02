"Cosa mi risulta". Padellaro, il pazzesco retroscena sul futuro di Conte. Ministro? Niente affatto, ecco come si "auto-elimina" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tante le scommesse sul futuro di Giuseppe Conte. Alcuni, dopo l'addio a Palazzo Chigi, lo danno in lizza per le suppletive a Siena. Altri lo vedono Ministro nel nuovo governo di Mario Draghi. A dire la sua anche Antonio Padellaro. In collegamento con Otto e Mezzo su La7 il fondatore del Fatto ha raccontato a Lilli Gruber un retroscena sulle sorti dell'ex premier. "La Cosa buffa - esordisce - è che non risulta che Conte voglia fare né il Ministro, né candidarsi alle suppletive". E allora Cosa ne sarà del fu avvocato del popolo? Semplice. "A quanto mi risulta - spiega Padellaro - Conte vuole tornare a fare il professore. "Mi risulta voglia tornare a fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tante le scommesse suldi Giuseppe. Alcuni, dopo l'addio a Palazzo Chigi, lo danno in lizza per le suppletive a Siena. Altri lo vedononel nuovo governo di Mario Draghi. A dire la sua anche Antonio. In collegamento con Otto e Mezzo su La7 il fondatore del Fatto ha raccontato a Lilli Gruber unsulle sorti dell'ex premier. "Labuffa - esordisce - è che nonchevoglia fare né il, né candidarsi alle suppletive". E allorane sarà del fu avvocato del popolo? Semplice. "A quanto mi- spiegavuole tornare a fare il professore. "Mivoglia tornare a fare ...

