Coniugi di Bolzano, Benno scarcerato? Attesa la decisione dei giudici. Ed è il timore della sorella (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il caso dei Coniugi di Bolzano continua a scuotere l'opinione pubblica. Peter Neumair e Laura Perselli, insegnanti in pensione, sono scomparsi il 4 gennaio del 2021 senza lasciare tracce e subito la figlia Madè ha sospettato che il fratello Benno potesse essere in qualche modo coinvolto. La svolta delle indagini è arrivata la mattina del 29 gennaio, quando Benno è stato arrestato con l'accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere. Secondo la Procura Benno Neumair avrebbe ucciso i genitori nell'appartamento adiacente a quello in cui vivevano, nell'elegante palazzina al civico 22 di via Castel Roncolo, e poi, caricatili sulla loro Volvo V70, li avrebbe gettati nell'Adige, dal ponte di Vadena, per poi recarsi da un'amica, ad Ora, e trascorrere la notte con lei.

