Con i due SuperG si aprono i Mondiali di Cortina (Di giovedì 11 febbraio 2021) Due gare nello stesso giorno, a distanza di poche ore. Il programma sportivo dei Mondiali di Cortina si aprirà con i due SuperG, in origine previsti per martedì e spostati a giovedì 11 febbraio a causa del maltempo. Alle 10.45 sull'Olympia delle Tofane partirà la gara femminile; sarà aperta da Marta Bassino che ha di nuovo preferito il pettorale numero 1. La svizzera Lara Gut-Behrami, leader di specialità in Coppa del Mondo e una delle grandi favorite, ha scelto per prima e ha deciso di partire con il 7. Pettorale 5 e 9 per Corinne Suter e Federica Brignone, seconda e terza nella standing di specialità. La campionessa in carica Mikaela Shiffrin avrà il pettorale 4. Alle 13 la nuova pista Vertigine ospiterà il SuperG maschile. Il pettorale 1 verrà indossato dall'austriaco Christian Walder, con il 3 toccherà a Mauro ...

