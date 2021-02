CM com | Serie A | lite con spintoni tra Preziosi e Campoccia per la questione fondi

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Calciomercato.com racconta di un clima tesissimo in assembleaA. I club sono impegnati nella decisione suisarebbero arrivati addirittura alle mani. Il portale scrive: “Attimi di tensione tra il vicepresidente dell’Udinesee il presidente del Genoa Enrico. Tutto è scaturito durante la pausa pranzo per via della richiesta del patron rossoblù di chiarimenti sullalegata aidi investimento, con il tema che oggi non era in agenda. Da lì la situazione è degenerata con i due che sono venuti a stretto contatto fisico, con tanto di”. L'articolo ilNapolista.

ZZiliani : Tranquilla Ilaria. Così com’era immaginabile uno “Speciale Champions” su Sky senza di te (decisamente migliore, com… - TuttoMercatoWeb : L'Equipe attacca Andrea Agnelli: 'È pericoloso che sia lui a disegnare il calcio di domani' - MetaErmal : Su Instagram foto serie, qui diasagiamo insieme? ?? - MarziOlly : Avete voglia di un bell’#hamburger in #delivery davanti alla vostra serie tv preferita? Qui trovate le migliori ham… - d_arco75 : Noi siamo di serie A, Gaucci! Noi siamo di serie A -

Ultime Notizie dalla rete : com Serie

Goal.com

14.30 L'Assemblea è iniziata con tutte le Società diA rappresentate da almeno un dirigente. 12.40 Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli non ha voluto parlare al momento dell'arrivo all'...Con la diffusione del trailer ufficiale di Speravo De Morì Prima il format diretto da Luca Ribuoli ha finalmente una data di debutto: Speravo De Morì Prima - Lasu Francesco Totti sarà in onda ...Filippo Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’anticipo di campionato della 22^ giornata di Serie A contro il Bologna. Bologna-Benevento: parla Inzaghi.Paolo Montero torna sulla panchina della Sambenedettese. Lo ha annunciato il club militante in Serie C. L'ex difensore della Juventus sostituisce Mauro ...