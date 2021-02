Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni: l'Ottava Puntata andrà in onda giovedì 18 febbraio su Rai1 (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'Ottava Puntata di Che Dio ci aiuti 6 andrà in onda giovedì 18 febbraio 2021 su Rai1. Scopriamo la trama dei due episodi della serie prodotta da Lux Video e Rai Fiction. Leggi su comingsoon (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'di Che Dio ciin182021 su. Scopriamo la trama dei due episodi della serie prodotta da Lux Video e Rai Fiction.

pietroraffa : #Grillo:'Ho incontrato Draghi, mi aspettavo il 'banchiere di Dio' e invece..è un grillino. Mi ha detto che vorrebbe… - Pontifex_it : Oggi in Italia si celebra la Giornata per la Vita, sul tema “Libertà e vita”. Mi unisco ai Vescovi italiani nel ric… - rubio_chef : Ndo stanno quelli che sbocciavano sui balconi co’r karaoke? Riditelo un po’? Resilienza... andrà tutto bene... ne u… - W1ND0WS1LL91 : RT @cardiopatyna: siamo tuttx d'accordo che nella loro testa in questi momenti era un contituo: NON SORRIDERE NON CAMBIARE ESPRESSIONE RIMA… - LEmpirico : Vabbé ma Eduard é proprio un coglione. Ma poi Dio Bon ma che cazzo lasci Max lì sotto. #masterchefitalia #masterchefit -