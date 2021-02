Calendario scolastico, stop lezioni per vacanze di Carnevale dal 15 al 17 febbraio in 4 regioni. Tutte le date (Di giovedì 11 febbraio 2021) Calendario scolastico 2020/21. Prossimo stop didattico: vacanze di Carnevale. Le lezioni si fermano, sia a distanza che in presenza, per alcuni giorni. Le date L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 febbraio 2021)2020/21. Prossimodidattico:di. Lesi fermano, sia a distanza che in presenza, per alcuni giorni. LeL'articolo .

La Cisl con Annamaria Furlan apre all'ipotesi di prolungare il calendario scolastico. Se sarà necessario "la Cisl darà la disponibilità, ma la necessità va valutata bene rispetto a chi e al come perché la scuola in questi mesi ha continuato a lavorare", ha detto ...

tweet Mario Draghi Parlo dell'ipotesi di Mario Draghi, per ora appena abbozzata, di allungare il calendario scolastico sino a tutto giugno. Lo sappiamo, tanti docenti in tante scuole hanno fatto i salti mortali con la didattica a distanza, pur di garantire il migliore servizio possibile a tutti ...

Draghi e rimodulazione calendario scolastico: sarebbe un bel segnale non solo per il mondo della scuola, ma per tutti ...

