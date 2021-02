Bar chiuso per lockdown, per arrotondare si inventa il delivery della cocaina (Di giovedì 11 febbraio 2021) Monza, 11 febbraio 2011 - Cosa c'era di meglio, in questi tempi di lockdown continui e incassi decimati, di offrire un servizio in piu' ai clienti? E infatti un barista di Monza si era messo a ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 11 febbraio 2021) Monza, 11 febbraio 2011 - Cosa c'era di meglio, in questi tempi dicontinui e incassi decimati, di offrire un servizio in piu' ai clienti? E infatti un barista di Monza si era messo a ...

rontagnano : RT @benq_antonio: 'Magari ha chiuso anche il bar sotto casa sua dove manda la colf straniera a comprare il latte, per #Landini la priorità… - SamGibili1 : RT @benq_antonio: 'Magari ha chiuso anche il bar sotto casa sua dove manda la colf straniera a comprare il latte, per #Landini la priorità… - marco_borrano : RT @benq_antonio: 'Magari ha chiuso anche il bar sotto casa sua dove manda la colf straniera a comprare il latte, per #Landini la priorità… - MICHELE12MGM : RT @benq_antonio: 'Magari ha chiuso anche il bar sotto casa sua dove manda la colf straniera a comprare il latte, per #Landini la priorità… - PrincipiFranco : RT @benq_antonio: 'Magari ha chiuso anche il bar sotto casa sua dove manda la colf straniera a comprare il latte, per #Landini la priorità… -

Ultime Notizie dalla rete : Bar chiuso Bar chiuso per lockdown, per arrotondare si inventa il delivery della cocaina

Una perquisizione ha dato la risposta: addosso aveva 10 dosi di cocaina pronte allo smercio E in un locale adiacente al bar, quasi 2 chili della stessa sostanza e 5mila euro in contanti . Segno che ...

Lombardia, gli ex consiglieri e i bonus a vita: uffici, mensa e un palco alla Scala. Ora una legge per cancellarli

...e venire a piacimento dalla sede della Regione con interessanti benefit a prezzi agevolati come bar,... Lo sci riparte da lunedì ma a numero chiuso Covid, la mappa del virus: ecco le Regioni dove il ...

Bar chiuso per lockdown, per arrotondare si inventa il delivery della cocaina Il Giorno Bar chiuso per lockdown, per arrotondare si inventa il delivery della cocaina

In un locale adiacente al bar trovati 2 chili di droga Monza, 11 febbraio 2011 - Cosa c'era di meglio, in questi tempi di lockdown continui e incassi decimati, di offrire un servizio in piu' ai client ...

Bar Andrei, all’asta il fondo

Prato. Il tasto sull’argomento non lo vuole toccare. Dentro quel bar c’è la storia della sua famiglia: un secolo di vita festeggiato nel 2018, un anno prima del passaggio a d ...

Una perquisizione ha dato la risposta: addosso aveva 10 dosi di cocaina pronte allo smercio E in un locale adiacente al, quasi 2 chili della stessa sostanza e 5mila euro in contanti . Segno che ......e venire a piacimento dalla sede della Regione con interessanti benefit a prezzi agevolati come,... Lo sci riparte da lunedì ma a numeroCovid, la mappa del virus: ecco le Regioni dove il ...In un locale adiacente al bar trovati 2 chili di droga Monza, 11 febbraio 2011 - Cosa c'era di meglio, in questi tempi di lockdown continui e incassi decimati, di offrire un servizio in piu' ai client ...Prato. Il tasto sull’argomento non lo vuole toccare. Dentro quel bar c’è la storia della sua famiglia: un secolo di vita festeggiato nel 2018, un anno prima del passaggio a d ...